ضبط مايزيد عن طنين من المخدرات جنوب شرق البلاد

واشار العميد احمد كودرزي اليوم الاربعاء الى تشديد عمليات الرصد و المراقبة من قبل قوات حرس الحدود في منطقة نغور بمحافظة سيستان وبلوجستان جنوب شرق البلاد وقال: قد تم إبلاغنا ان اعضاء عصابة تهريب المخدرات يعتزمون على تهريب كميات كبيرة من المخدرات عبر الحدود إلى داخل البلاد.

وتمكنت قوات حرس الحدود من ضبط طن و 720 کغم من انواع المخدرات .

وأشار إلى عملية ناجحة أخري نفذتها قوات حرس الحدود بمنطقة سراوان في المحافظة، تم تنفيذها بعد عدة أيام من العمل الاستخباراتي والتخطيط العملياتي وتم خلالها 290 کغم من انواه المخدرات منها 279 کغم من الأفيون و11 كغم من الحشيش.

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