سفينة "أفراماكس" الإيرانية بوزن 113 ألف طن تنزل الخليج الفارسي

وفي هذا الحفل الذي عقد أمس (الثلاثاء)، قال المدير العام لشركة الصناعات البحرية الإيرانية (صدرا) ومقرها بوشهر، محسن صمدي: إن الناقلة أفراماكس بطول 250 مترا وعرض 48 مترا وارتفاع 21 مترا، تبلغ سرعتها 15 عقدة بحرية، وهي قادرة على حمل 750 ألف برميل من النفط.

وأضاف صمدي، "تم إنجاز ما يزيد عن 93 في المائة من مشروع تصنيع هذه الناقلة، التي ستجلب 60 مليون يورو من النقد الأجنبي بعد تسليمها الى الدولة الزبونة".

وأكد صمدي، أن جميع مراحل تصميم وتوفير معدات هذا المشروع الذي استغرق عامين، تمت من قبل خبراء شركة الصناعات البحرية الإيرانية (صدرا) التابعة لقاعدة خاتم الأنبياء (ص) وبالاعتماد على الطاقات المحلية.

وتابع: تم تصميم وبناء هذه السفينة في الداخل بالكامل و40 في المائة من المعدات محلية الصنع.

وتوقع صمدي أن تكون السفينة جاهزة للتسليم قبل نهاية العام الإيراني الحالي (في 20 آذار/مارس 2021)، بعد تركيب الجناح الفندقي فيها وإخضاعها للاختبارات اللازمة.

وفي سياق آخر، أشار صمدي الى إنشاء 10 منصات في حقل "بارس جنوبي" للغاز في شركة صدرا بقيمة 2.5 مليار دولار، مضيفا ان جميع مراحل التصميم والهندسة والبناء والنقل والتركيب والتشغيل، تم تنفيذها من قبل الشركة نفسها".

انتهى**أ م د