استعدادات المسيحيين في إيران لإقامة أعياد رأس السنة افتراضيا

وقد تم الغاء جميع البرامج الرسمية وغير الرسمية والاحتفالات والطقوس في البلاد منذ تفشي وباء كورونا، كما ان احتفالات عيد الميلاد ورأس السنة الميلادية الجديدة، تغيرت بشكل كبير في إيران مثل جميع أنحاء العالم.

ويعد تجنّب إقامة التجمعات العائلية، وعدم امكانية حضور الكنائس في عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة، وعدم التزاور مع الأقارب والأصدقاء في بداية العام الجديد من أهم تداعيات تفشي وباء كرونا على أعياد الميلاد هذا العام.

وعلى الرغم من أن فيروس كورونا يلقي بظلاله على العيد، إلا أن رائحة عيد الميلاد الزكية تفوح من منازل المواطنين المسيحيين هذا العام أيضا وسيجتمع المسيحيون الإيرانيون افتراضيا، للاحتفال بعيد الميلاد، كما هي الحال بالنسبة لجميع المسيحيين في أنحاء العالم.

ولم يسمح انتشار كورونا بالاحتفال بعيد الميلاد هذا العام بنفس الطريقة التقليدية كما كانت عليه في السنوات السابقة، وتقتصر طقوس العشاء الرباني والصلاة وتلاوة الأدعية والابتهالات في الكنائس على الرهبان فقط.

ويعيش معظم المسيحيين الإيرانيين في طهران وأصفهان وأرومية وشيراز.

انتهى**أ م د