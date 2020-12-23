السفير الايراني يبحث ومسؤول اذربيجاني اعادة اعمار المناطق المحررة في كاراباغ

وعبر تغريدة له، وصف "موسوي" مباحثاته مع المسؤول الاذربيجاني اليوم الاربعاء، بانها كانت مثمرة.

واوضح السفير الايراني في باكو، ان الجانبين تناولا في لقائها الفرص المتاحة للتعاون بين قطاعي الخاص والعام ورواد الاعمال الايرانيين والاذربيجانيين بمختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، ولاسيما اعادة اعمار المناطق المحررة في اذربيجان.

وتابع، ان الجهات المعنية في ايران واذربيجان سيوقعان قريبا مذكرة تفاهم لتعزيز حضور الشركات الايرانية في عملية اعادة اعمار المناطق المحررة لهذا البلد.

علما، ان رئيس جمهورية اذربيجان "الهام علي اوف"، اعلن مؤخرا عن رغبة باكو في "حضور فاعل لشركات الدول الصديقة خلال عملية اعادة اعمار المناطق المحررة الاذربيجانية في كاراغ".

انتهى ** ح ع