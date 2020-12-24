الخارجية الايرانية ترد على مزاعم ترامب والقيادة المركزية الامريكية

واضاف "خطيب زادة" في تصريح للصحفيين اليوم الخميس، "ان ايران لطالما اعلنت عن رفضها استهداف المراكز الدبلوماسية والسكنية؛ وفي هذا الموضوع الخاص، فإن اصابع الاتهام موجهة الى امريكا نفسها وشركائها وحلفائها في المنطقة الذين يسعون وراء التصعيد واثارة فتن جديدة".

وتابع القول : كما اعلنا سابقا، ان الردّ الايراني على الارهاب الامريكي، صريح وشجاع وبالمستوى المناسب؛ اذن ينبغي على الكيان الامريكي ان يلجأ من اجل تبرير مواقفه الفتنوية الى سيناريوهات أكثر واقعية.

في الختام، وجّه المتحدث باسم الخارجية الايرانية تحذيرا جادا الى رئيس الكيان الامريكي؛ ناصحا اياه بان يتخلى وهو في ايامه الاخيرة بالبيت الابيض، عن اثارة التوترات وخوض المغامرات الخطيرة، ومؤكدا ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تحمّل الادراة الامريكية تداعيات ونتائج اي خطوة حمقاء في ظل الظروف الراهنة.

انتهى ** ح ع