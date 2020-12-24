المخاطرة بمواطنيكم في الخارج لن تغطي على هزائمكم الكارثية في الداخل

ونشر ظريف عبر تغريدته (فجر اليوم)، نماذج عن تغريدات ترامب التي كان قد اتهم فيها سلفه "باراك اوباما" بالسعي لتوجيه ضربة الى ايران، ومنها :

- في عام 2012 خاطب ترامب الجمهوريين في تغريدته : لا تسمحوا لاوباما ان يستغل بطاقة الحرب ضد ايران من اجل الفوز بالانتخابات.

- وفي 2011 كتب ترامب ايضا : ان اوباما سيشن حربا ضد ايران من اجل الفوز في الانتخابات.

كما ارفق ظريف تغريدته، بقائمة للايام الاكثر كارثية داخل الولايات المتحدة من جراء كارثة غير مسبوقة على مرّ القرن الاخير.

وو فقا لهذه القائمة، فإن الايام 9 و10 و 16 من كانون الاول / ديسمبر 2020، احتلت المركز الاول حتى الثالث من حيث الخسائر التي تكبدتها امريكا طوال الاعوام المائة الماضية؛ حيث توفى ما يزيد عن 3 الاف شخص من جراء وباء كرونا في هذا البلد.

انتهى ** ح ع