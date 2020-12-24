اللواء باقري يهنئ القادة العسكريين في العالم بحلول ميلاد السيد المسيح (ع)

واضاف اللواء باقري مخاطبا القادة العسكريين في الدول المسيحية : انه لمدعاة لبالغ سروري ان اقدم التهاني بمناسبة مولد نبي الرحمة عيسى المسيح (عليه السلام)، الابن البار والطاهر للسيدة مريم (سلام الله عليها)، وبداية العام 2021 الميلادي، الى جنابكم وزملائكم وجميع السائرين على نهج التوحيد.

كما تطلع في رسالة التهنئة الى القضاء على جائحة كورونا ونهاية التداعيات الناجمة عنها، وان ينعم العالم بعام جديد غامر بالرحمة والتالف بين القلوب والصداقة والمحبة بين الشعوب والدول.

وفي الختام، تمنى رئيس هيئة الاركان العامة للقوات المسلحة الايرانية بالسعادة والنجاح للقادة وكبار المسؤولين العسكريين في الدول المسيحية وشعوبها.

انتهى ** ح ع