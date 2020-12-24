الكبار في السن والمصابون بالامراض الصعبة والكوادر العلاجية في اولوية التطعيم باللقاح

واضاف الرئيس روحاني في تصريحه خلال اجتماع اللجان التخصصية والمقر العملاني بااللجنة الوطنية لمكافحة كورونا، ان وزارة الصحة تبذل قصارى جهدها لتوفير اللقاح المضاد لفيروس كورونا المحلي والخارجي.

وتابع : اننا نطمئن الشعب انه كما لم نسمح للحظر المفروض ان يعيق مسار مكافحة فيروس كورونا في البلاد بل حققنا انجازات افضل في هذا الخصوص مقارنة بالعديد من بلدان العالم التي لا تمر بظروف الحظر الاقتصادي، سيتم بالتاكيد توفير اللقاح للمواطنين رغم العراقيل التي تضعها امريكا امام ذلك.

واعلن رئيس الجمهورية، ان وزارة الصحة اعدت قائمة بالافراد ذوي الاولوية لتلقي لقاح كورونا؛ مبينا ان الافراد المسنين وذوي الامراض الصعبة وكذلك الكوادر الطبية والعلاجية الذين تربطهم علاقة مباشرة بمكافحة الفيروس في البلاد، ستكون له الاولوية للتطعيم بهذا اللقاح.

كما اكد على ان عملية توزيع اللقاح بين سائر الشرائح ستستمر لغاية حصول الاطمئنان التام بِشان السلامة الجماعية وبالتالي قطع سلسلة انتقال الفيروس. في البلاد اثر حقنه بين العموم.

رئيس الجمهورية قال ايضا : انه تم بالتعاون مع وزارة الطرق واعمار المدن ومنظمة الطيران المدني الايرانية لتوفير الارضية اللازمة لسلسلة تبريد نقل اللقاح في البلاد.

كما نوه ب السيطرة على الموجة الثالثة من تفشي كورونا في البلاد في حين تشهد الكثير من الدول المتقدمة معدلات عالية من الاصابات والوفيات جراء هذا المرض.

انتهى ** ح ع