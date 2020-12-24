٢٥‏/١٢‏/٢٠٢٠ ٢:٠٥ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 84160751
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قاليباف يهنئ رؤساء برلمانات الدول المسيحية بميلاد السيد المسيح (ع)

قاليباف يهنئ رؤساء برلمانات الدول المسيحية بميلاد السيد المسيح (ع)

طهران / 25 كانون الاول / ديسمبر /ارنا- بعث رئيس مجلس الشورى الاسلامي الايراني، الخميس، برقيات الى رؤساء برلمانات الدول المسيحية، هنأهم فيها بمناسبة ميلاد السيد المسيح عليه السلام وحلول السنة الميلادية الجديدة.

وجاء في برقيات قاليباف الى نظرائه في الدول المسيحية: تقبلوا خالص التهاني بمناسبة الذكرى المباركة لميلاد السيد عيسى المسيح عليه السلام وحلول السنة الميلادية الجديدة.

وأضاف قاليباف: انني اعتقد أن التعاطي البناء بين الاديان السماوية سيؤدي الى تحقق السلام والعدالة والتطور للمجتمع البشري، مثلما بشّر السيد عيسى المسيح عليه السلام بسمو البشر في تقوية السلام والمحبة والمودة.

ودعا الباري تعالى لرفع ازمة "كوفيد -19" العالمية، واعلن استعداد مجلس الشورى الاسلامي للمزيد من التعاون بهدف تعزيز مسيرة العلاقات الثنائية، متمنيا موفور الصحة والسلامة والنجاح لرؤساء البرلمانات والنواب، والمزيد من التطور والسعادة لحكومات وشعوب دولهم.

انتهى ** 2342

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