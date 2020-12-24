قاليباف يهنئ رؤساء برلمانات الدول المسيحية بميلاد السيد المسيح (ع)

وجاء في برقيات قاليباف الى نظرائه في الدول المسيحية: تقبلوا خالص التهاني بمناسبة الذكرى المباركة لميلاد السيد عيسى المسيح عليه السلام وحلول السنة الميلادية الجديدة.

وأضاف قاليباف: انني اعتقد أن التعاطي البناء بين الاديان السماوية سيؤدي الى تحقق السلام والعدالة والتطور للمجتمع البشري، مثلما بشّر السيد عيسى المسيح عليه السلام بسمو البشر في تقوية السلام والمحبة والمودة.

ودعا الباري تعالى لرفع ازمة "كوفيد -19" العالمية، واعلن استعداد مجلس الشورى الاسلامي للمزيد من التعاون بهدف تعزيز مسيرة العلاقات الثنائية، متمنيا موفور الصحة والسلامة والنجاح لرؤساء البرلمانات والنواب، والمزيد من التطور والسعادة لحكومات وشعوب دولهم.

انتهى ** 2342