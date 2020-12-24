٢٥‏/١٢‏/٢٠٢٠ ٣:١٨ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 84160757
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متحدث الحكومة الايرانية: الترخيص صدر لنقل المال لشراء لقاح كورونا

متحدث الحكومة الايرانية: الترخيص صدر لنقل المال لشراء لقاح كورونا

طهران / 25 كانون الاول / ديسمبر /ارنا- أعلن المتحدث باسم الحكومة في الجمهورية الاسلامية الايرانية، علي ربيعي، ان الترخيص صدر لنقل المال من اجل استيراد لقاح كورونا، مشيدا بالجهود الدؤوبة التي بذلها البنك المركزي في هذا المجال.

وفي تغريدة له على تويتر، يوم امس الخميس، كتب ربيعي: وأخيرا اثمرت متابعات الحكومة وخاصة الجهود الدؤوبة المبذولة من قبل البنك المركزي، حيث تم اصدار الترخيص من قبل أحد البنوك لنقل المال لشراء لقاح كورونا. في هذه المرحلة تم تخصيص 200 مليون يورو، كما ان البنك المركزي سيوفر الموارد المالية اللازمة لشراء لقاح كورونا، بالقدر اللازم.

وأضاف: ان الحكومة ومنذ الايام والاسابيع الاولى لانتشار مرض "كوفيد-19"، وضعت في جدول اعمالها استراتيجية انتاج اللقاح وشرائه، ورغم العديد من العقبات وضمن دعم الانتاج الداخلي، بذلت جهودها لاستيراد اللقاح من الخارج عبر مختلف السبل ومختلف الموارد، واليوم حققنا نجاحا يبعث على الامل في كلا المجالين.

انتهى ** 2342

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