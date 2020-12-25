الدولي الايراني "سردار ازمون" ثاني افضل لاعب اجنبي في روسيا لعام 2020

وافادت وكالة ارنا نقلا عن افضل الصحف الرياضية في روسيا "صحيفة اسبورت اكسبرس " ان مهاجم المنتخب الوطني الايراني لكرة القدم ومهاجم فريق زينيت الروسي "سردار ازمون" فاز بلقب ثاني افضل لاعب اجنبي في روسيا لعام 2020 .

وبحسب اسبورت اكسبرس فانه يتم سنويا انتخاب الافضل رياضيا في روسيا وخلال العام 2020 انتخب الدولي الايراني سردار ازمون كأفضل ثاني رياضي في روسيا بتصاحبة على نسبة 12 بالمائة من اصوات الصحفيين والمراسلين.

وجاء في المركز الاول لاعب فريق زسكا موسكو الاكرواتي "نيكولا فلاسيج" بحصوله على48 بالمائة من الاصوات تلاه ازمون ثانيا بنسبة 12 بالمائة وفي المركز الثالث وقف لاعب فريق دينامو موسكو "ديمتري ياشكين" .

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