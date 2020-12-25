ربيعي : سنزيد دعمنا للمراكز الخيرية الخاصة بالمواطنين المسيحيين

واضاف ربيعي اليوم الجمعة على هامش لقائه بمجموعة من المسيحيين بمناسة ميلاد السيد المسيح عليه السلام وذلك في مركز دار العجزة "جيلويان" بطهران : ان بلدنا لامثيل له من جميع النواحي ففي مدن مثل طهران وتبريز وارومية واصفهان هناك مناطق يقطنها المسيحيون بشكل كامل وفي حالة تعايش سلمي مع المسلمين والى جانبهم في السراء والضراء.

وتابع: اعتقد أن التعاطي البناء بين الاديان السماوية سيؤدي الى تحقق السلام والعدالة والتطور للمجتمع البشري، مثلما بشّر السيد المسيح عليه السلام بسمو البشر في تقوية السلام والمحبة والمودة.

واكد الناطق باسم الحكومة الايرانية على تنمية دعم الحكومة للمراكز الخيرية ودور العجزة الخاصة بالمسيحيين.

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