٢٥‏/١٢‏/٢٠٢٠ ٣:٥٠ م
رقم الصحفي: 2455
رمز الخبر: 84161064
٠ Persons

العامري: الشهيد سليماني كان أحرص منا على العراق واستشهد في سبيله

العامري: الشهيد سليماني كان أحرص منا على العراق واستشهد في سبيله

أكد الأمين العام لمنظمة بدر هادي العامري، الجمعة، إن قائد فيلق القدس الإيراني الشهيد قاسم سليماني، ضحى بنفسه من أجل تحرير العراق من عصابات داعش.

وقال العامري في حديث خلال مؤتمر صلح عشائري في محافظة صلاح الدين، إن "الحاج الشهيد قاسم سليماني بذل الجهد الكبير لتحرير العراق، كان حرصه على العراق قد يكون أكثر مننا، وكان يشدنا إلى ضرورة العمل لتحرير العراق، كان أكثر منا حماسا وعرض نفسه للخطر من اجل العراق وتواجد بالخطوط الأمامية، فقد استشهد في سبيل العراق".

وأضاف "اذا كان العدو يخيفنا بالشهادة، فنحن بالشهادة ننتصر على العدو".

وفي 3 يناير/ كانون الثاني الماضي، قتل سليماني، وقائد الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، في غارة أمريكية استهدفت سيارة كانت تقلهما قرب مطار بغداد.

وصوت البرلمان العراقي بالأغلبية، في يناير الماضي، على إنهاء الوجود العسكري الأجنبي في البلاد، عقب مقتل سليماني والمهندس، في غارة أمريكية قرب مطار بغداد الدولي.

انتهى 1049

تعليقك

You are replying to: .
1 + 2 =