٢٥‏/١٢‏/٢٠٢٠ ٣:٣٤ م
رقم الصحفي: 1870
رمز الخبر: 84161116
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خلال ثلاثة أيام..27 الف متطوع يعلنون استعدادهم لاختبار لقاح كورونا الايراني

خلال ثلاثة أيام..27 الف متطوع يعلنون استعدادهم لاختبار لقاح كورونا الايراني

طهران/ 25 كانون الاول / ديسمبر/ ارنا – قال رئيس المركز الاعلامي للجنة التنفيذية لامر الامام الخميني (ره) انه خلال ثلاثة ايام الماضية اعلن 27 الف متطوع استعدادهم لاختبار لقاح كورونا الايراني.

واضاف "حجت اله نيكي ملكي" انه ومنذ يوم الثلاثاء الماضي اعلن 27 الف و 79 ايراني استعدادهم طوعيا لحقن الاختبار الانساني للقاح كورونا المنتج إيرانيا، مبينا ان المتطوعين كانوا من جميع فئات المجتمع الايراني فكان بينهم رجل الدين واستاذ جامعي وتاجر وحرفي ومراسل ومخرج وسائق وجندي وضابط و... .

ودخل أول لقاح إيراني لكورونا ، بعد خضوعه للاختبار على الحيوانات والتسجيل لدى منظمة الصحة العالمية والحصول على التصاريح اللازمة من وزارة الصحة ، مرحلة الاختبار البشري، والتي ستجرى في ثلاث مراحل اعتبارًا من الأسبوع المقبل.

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