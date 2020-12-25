محافظة اردبيل تعلن استعدادها للمشاركة في اعادة اعمار المناطق المحررة التابعة لجمهورية اذربيجان

وقال ندائي في تصريح صحفي الجمعة: ان محافظة اردبيل بما تحظى به من مهندسين اكفاء وكوادر متخصصة على استعداد للمشاركة في اعادة اعمار المناطق المحررة التابعة لجمهورية اذربيجان.

واشار الى الحدود المشتركة للمحافظة مع المناطق المحررة بجمهورية اذربيجان والاجراءات المتخذة لانشاء مدينة صناعية مشتركة مع هذه الجمهورية في منطقة بارس اباد، معتبرا هذا البرنامج بانه مهم في سياق تعزيز العلاقات بين البلدين.

واضاف: ان ايران لها حدود مشتركة وعلاقات راسخة من الماضي تتعزز يوما بعد يوم.

وقال ندائي: ان لايران في هذه المناطق سدين مشتركين مع جمهورية اذربيجان هما "خداآفرين" و"قيز قلعة سي" من شانهما ان يعززا العلاقات بين البلدين.

ونوه الى العلاقات الدينية والثقافية العريقة والمشتركات المتجذرة بين ايران وجمهورية اذربيجان، مؤكدا بان العلاقات الثنائية ستتعزز حتما بعد انتهاء مرض كورونا.

يذكر ان قوات جمهورية اذربيجان تمكنت خلال الاشتباكات الاخيرة مع ارمينيا من تحرير منطقة قرة باغ الجبلية والمناطق المحيطة بها التي كانت محتلة من قبل ارمينيا منذ نحو 30 عاما.

انتهى ** 2342