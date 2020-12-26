روحانی: نعمل علی جعل العقوبات عديمة الجدوى

ولفت رئيس الجمهورية اليوم السبت خلال اجتماع لجنة مكافحة كورونا الى ان امريكا لم تضع عقبات امام حصول ايران على لقاح كورونا فحسب بل سعت وراء عرقلة حصولنا على المواد الغذائية وشراء اي سلع من الخارج مؤكدا ان تصرفات امریکا هذه هي خبيثة و دنيئة.

واوضح ان امريكا اخافت منظمة الصحة العالمية واكدت على ضرورة موافقة اوفك (مكتب رقابة الاصول الاجنبية في الخزانة الامريكية (اوفك) على شراء ايران لقاح كورونا إلا انه وبعد موافقته اعلنت امريكا يجب ان يمر المال عبر البنك الاميركي.

وخاطب الامريكيين قائلا كيف يمكن الوثوق بكم فيما انكم تشتهرون بالسرقة وتتربصون فرصة لتجدوا مبلغا يعود الينا كي يسلبونه؟ كيف يمكن الوثوق بكم لا تظنوا لا توجد مشاكل بيننا.

وحول نتيجة فرض القيود المتعلقة بمنع تفشي كورونا في البلاد اعرب الرئيس روحاني عن ارتياحه البالغ بانه لا توجد اي مدينة حمراء في البلاد حيث انخفض عدد المدن البرتقالية وجميع المدن اصبحت صفراء مقدما شكره للشعب الايراني لالتزامهم بالبروتوكولات الصحية.

واضاف عند مقارنة ايران مع الدول المتقدمة فيما يتعلق بالسيطرة على فيروس كورونا نجد اننا لسنا متاخرين في هذا المجال مؤكدا على ضرورة الاستمرار في الالتزام بالتوصيات الصحية.

وفي جانب اخر من تصريحاته اشار رئيس الجمهورية الى انتشار الفيروس المتغير في بعض الدول الاوروبية خاصة في بريطانيا ودعا الى اتخاذ مزيد من الاجراءات الاحترازية والوقائية خاصة فيما يتعلق بالمسافرين منعا لانتشار هذا الفيروس في البلاد.

واضاف ان الشركات المعرفية في ايران ومنذ الايام الاولى من انتشار الفيروس، بدأت جهودها بهدف انتاج لقاح مضاد لكورونا وبالتزامن مع هذه المساعي كنا نتابع شراء اللقاح مؤكدا ان الدعايات التي تبثها وسائل الاعلام المناوئة غير صحيحة وتفتقر الى المصداقية.

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