٢٦‏/١٢‏/٢٠٢٠ ١٢:٢٨ م
رقم الصحفي: 2458
رمز الخبر: 84161907
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استئناف عبور المسافرين من معبر باشماق الحدودي

استئناف عبور المسافرين من معبر باشماق الحدودي

سنندج/ 26 كانون الأول/ ديسمبر/ ارنا - أعلن مدير عام جمارك منفذ باشماق في مدينة مريوان الحدودية (غرب البلاد)، استئناف عبور المسافرين من اقليم كردستان العراق عبر هذا المنفذ الحدودي الى إيران اعتبارا من اليوم السبت ووفقا للبروتوكولات الصحية.

وفي مقابلة مع (إرنا) اليوم، أشار فريد حق بناه إلى التعليمات الخاصة بإغلاق المعابر الحدودية في إقليم كردستان العراق مع إيران، موضحا أن دخول المسافرين من كلا الجانبين، منع قبل يومين من أجل السيطرة على فيروس كورونا البريطاني الجديد.

وأضاف أن وزارة الداخلية لإقليم كوردستان العراق، سمحت اليوم بفتح منفذ باشماق الحدودي أمام عبور المسافرين الى إيران اعتبارا من اليوم السبت وفقا للبروتوكولات الصحية السابقة .

يعتبر منفذ باشماق الحدودي في محافظة كردستان من اهم المنافذ الحدودية البرية الرسمية لايران مع اقليم كردستان العراق وهذه الجمارك تنشط في مجال العبور والتصدير وشؤون المسافرين وفي  قطاع الاستيراد.

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