قائد امني : ضبط طن واحد من المخدرات خلال اسبوع واحد شرقي البلاد

طهران/26 كانون الأول/ديسمبر/إرنا- تظهر الإحصائيات المنشورة مؤخرا، أن قيمة صادرات إيران من السلع إلى خمس دول أوروبية، في الأشهر العشرة الأولى من عام 2020، بلغت 493 مليون و 700 ألف يورو مما يظهر زيادة بنسبة 7 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.