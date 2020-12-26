قائد امني : ضبط طن واحد من المخدرات خلال اسبوع واحد شرقي البلاد

واوضح العميد "ناصر فرشيد" في تصريح صحفي اليوم السبت، ان قوات الشرطة المضحية لدى محافضة خراسان الجنوبية تمكنوا، خلال اسبوع واحد، من القبض على 205 مهربين وضبط نحو طن واحد من المخدرات التي كانت في حوزتم.
انتهى ** ح ع
بيرجند / 26 كانون الاول / ديسمبر / ارنا – اعلن قائد قوى الامن الداخلي في محافظة خراسان الجنوبية ( شمال شرق)، ضبط طن واحد من المخدرات خلال اسبوع في هذه المحافظة.
واوضح العميد "ناصر فرشيد" في تصريح صحفي اليوم السبت، ان قوات الشرطة المضحية لدى محافضة خراسان الجنوبية تمكنوا، خلال اسبوع واحد، من القبض على 205 مهربين وضبط نحو طن واحد من المخدرات التي كانت في حوزتم.
انتهى ** ح ع
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