إيران تصدر ما قيمته 493 مليون دولار الى خمسة دول أوروبية

ونشرت غرفة التجارة والصناعة والتعدين والزراعة بطهران إحصاءات تظهر أن الميزان التجاري الإيراني مع الاتحاد الأوروبي في الأشهر العشرة الأولى من عام 2020 زاد بنسبة 20 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. فيما ارتفعت صادراتها بنسبة 7 في المائة من 57 في المائة إلى 6 في المائة، أما بالنسبة للواردات، فقد ارتفعت من 3.6 في المائة إلى 3 في المائة، مما يظهر انخفاضا بنسبة 16 في المائة.

وبلغت قيمة صادرات إيران من السلع في الأشهر العشرة الأولى من عام 2020، 223 مليونا و 100 ألف يورو لألمانيا، و 110 ملايين و300 ألف يورو إلى هولندا، و84 مليونا و700 ألف يورو لإيطاليا، و45 مليونا و200 ألف يورو لإسبانيا، فيما بلغت قيمة صادراتها إلى بلجيكا 30 مليونا و 400 ألف يورو، مما يشير الى نمو تجارتها مع هذه الدول الأوروبية الخمس بنسبة تتراوح بين خمسة و 40 بالمئة مقارنة بذات الفترة من العام الماضي.

وشملت صادرات إيران إلى الاتحاد الأوروبي في الشهر الأول من عام 2020 الأغذية والحيوانات الحية بنسبة 40 في المائة، والمواد الكيميائية بنسبة 19 في المائة، والوقود المعدني بنسبة 16 في المائة، والسلع الصناعية بنسبة 11 في المائة، والمواد الخام غير الصالحة للأكل ما عدا الوقود بنسبة 10 في المائة و4 في المائة من المنتجات الإيرانية الأخرى.

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