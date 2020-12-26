محادثات ايرانية تركية لتطوير التعاون الصناعي بين البلدين

وبالتزامن مع توقيع المنظمتين على مذكرة تفاهم بهدف تحسين ظروف التعاون الاقتصادي والتجاري المشترك وتعزيز طاقاتهما التنافسية لدى الاسواق العالمية، استعرض الجانبان الايراني والتركي" خطة العمل" (Action Plan) الخاصة بتنفيذ هذه الوثيقة خلال الاجتماع الثاني للجنة المشتركة اليوم.

وبحسب هذه الخطة، فقد قررت اللجنة التنفيذية المشتركة بين منتظمتي ISIPO و KOSGEB، على انشاء مركز دائم لتبادل الخبرات التقنية، وايضا تقاسم الخبرات المتعلقة بمجموعات الأعمال، وتبادل المقاولات الفرعية، والتمويل، الى جانب التعاون بين صندوقي ضمان الاستثمارات في كلا البلدين؛ كما عقد اجتماعات للتحفيز الاستثماري واقامة ورشات تدريب المستشارين وفق جدولة زمنية محددة.

يذكر ان حجم الصادرات الايرانية الى تركيا خلال العام 2019، بلغ 5 مليارات و46 مليونا و49 الفا و573 دولارا، بينما استوردت ايران من هذا البلد خلال الفترة نفسها ما يعادل 4 مليارات و995 ملايين و631 الفا و963 دولارا.

انتهى ** ح ع