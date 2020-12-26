٢٦‏/١٢‏/٢٠٢٠ ٨:١٩ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 84162551
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مسؤول : العثور على 8 جثث لمتسلقي الجبال الذين اختفوا في مرتفعات طهران

مسؤول : العثور على 8 جثث لمتسلقي الجبال الذين اختفوا في مرتفعات طهران

طهران / 26 كانون الاول / ديسمبر / ارنا – اعلن مساعد عمليات الانقاذ والاغاثة بجمعية الهلال الاحمر الايرانية "محمد باقر محمدي"، العثور على 8 اجساد لمتسلقي الجبال الذين كانوا قد اختفوا في مرتفعات العاصمة طهران.

واوضح "محمدي" في تصريح له مساء اليوم السبت، انه تم قبل نحو ساعة الكشف عن 8 جثث للمتسلقين المفقودين في مرتفعات طهران، وذلك بجهود فرق الانقاذ التابعة للجمعية الوطنية للهلال الاحمر؛ مضيفا انه سوى جثتين من هؤلاء الضحايا فقد تم نقل باقي الجثث الى مكان امن.

واضاف هذا المسؤول، ان عمليات البحث من اجل العثور على باقي المفقودين في مرتفعات طهران، لا تزال قائمة بواسطة 16 فريق انقاذ واغاثة بجمعية الهلال الاحمر الايرانية.

واعلن يوم امس الجمعة عن اختفاء عدد من متسلقي الجبال في مرتفعات العاصمة طهران اثر انهيار ثلجي حدث هناك.

وفي وقت سابق، صرح رئيس جمعية الهلال الاحمر الوطنية انه تم العثور على اجساد 6 من هؤلاء الضحايا.

وعودة الى تصريحات مسؤول شؤون الانقاذ والاغاثة بالجمعية، فقد اضاف محمدي ان اجمالي المفقودين اثر حادث الانهيار الثلجي في جبال طهران، يبلغ 18 شخصا وذلك بحسب اخر التقارير الواردة في هذا الخصوص.

انتهى * * ح ع

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