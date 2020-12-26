وزير العمل الايراني يعلن عن خطة خمسية للتعاون بين طهران وبغداد

واضاف شريعتمداري في تصريحه خلال اللقاء المرئي اليوم السبت، مع نظيره العراقي "عادل الركابي" : انه في ضوء العلاقات الجيدة والعرقية القائمة بين طهران وبغداد، يسعى الاعداء للوقيعة بينهما.

كما اشار الى حقبة الكفاح ضد تنظيم داعش الارهابي؛ مؤكدا ان ايران الاسلامية ستواصل دعمها للعراق حكومة وشعبا.

وتابع شريعتمداري القول : ان ذروة التضامن بين هذين البلدين، تجسد خلال واقعة استشهاد الفريق سليماني وابومهدي المهندس؛ الامر الذي ادى الى تعزيز الاواصر بين الشعبين الايراني والعراقي اكثر فاكثر.

وزير العمل الايراني نوه في هذا اللقاء ايضا، الى اتفاق الغاء رسوم تاشيرات الدخول بين البلدين في عام 2019؛ واصفا هذا القرار بانه جيد وقيم.

واضاف : ان استمرار هكذا تعاون يساعد على تنمية العلاقات السياحية ولاسيما السياحة الدينية بين الجانبين.

وفي السياق، لفت شريعتمداري الى ان وزارتي العمل الايرانية والعراقية تضطلعان بدور اساسي في تفعيل الطاقات الكامنة والارتقاء بمستوى التعامل المشترك.

الى ذلك اعرب وزير العمل والشؤون الاجتماعية العراقي عن امله بأن يتم، في مرحلة ما بعد كورونا، توسيع مجالات التعاون بين "البلدين الصديقين والشقيقين" ايران والعراق، وبما يخدم المصالح المشتركة في كلا البلدين.

واشار الركابي الى المشاكل الكثيرة التي يمرّ بها العراق اليوم، وبما يلزم على هذا البلد تعزيز علاقاته مع دول الجوار ومنها دولة ايران الصديقة والشقيقة.

واكد وزير العمل العراقي، خلال مباحثاته عبر الفضاء الافتراضي مع نظيره الايراني اليوم، انه فضلا عن موضوع مكافحة الارهاب، ان البلدين بحاجة الى تعزيز التعاون الثنائي في سائر القضايا ذات الاهتمام المشترك؛ مبينا ان وزارتي العمل (الايرانية والعراقية) تضطلعان بدور مهم للغاية في هذا السياق.

انتهى ** ح ع