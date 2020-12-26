ازدياد عدد ضحايا الانهيار الجليدي في مرتفعات شمال طهران الى 9 اشخاص

وقال فتحي في تصريح له مساء اليوم السبت: ان عددا من متسلقي الجبال فقدوا اثر هطول الثلوج والعواصف الشديدة التي وقعت في مرتفعات شمال طهران ظهر امس.

واضاف: انه تم الفور اتخاذ اجراء التنسيقات اللازمة لارسال فرق عمليات البحث والانقاذ من قبل جمعية الهلال الاحمر في محافظة طهران الى مكان فقدان متسلقي الجبال.

وتابع فتحي: ان رجال الانقاذ قدموا الاغاثة اللازمة لـ 5 مصابين فيما تم نقل شخص آخر الى مركز طبي لمتابعة العلاج.

واوضح بان 100 من كوادر الاغاثة والانقاذ قاموا في اطار 20 فريقا بعمليات البحث والانقاذ منذ صباح اليوم في مختلف انحاء المنطقة للعثور على مفقودين محتملين.

واشار الى ان مروحية قامت بـ 9 طلعات جوية في المنطقة واضاف: انه وفقا للتقارير الواردة فقد تم لغاية الان انقاذ 14 من متسلقي الجبال فيما لازال شخصان مفقودان بناء على المعلومات الواصلة من اسر المتسلقين كما تم العثور على جثث 9 آخرين لقي غالبيتهم حتفهم في منطقة كلكجال.

وصرح بان عمليات البحث والانقاذ توقفت مساء اليوم نظرا لحلول الظلام وبرودة الطقس على ان تستانف صباح الغد.

انتهى ** 2342