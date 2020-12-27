المؤتمر الدولي للخطاطين یعقد في إيران

وسيعرض الخطاطون من جميع أنحاء العالم أعمالهم في هذا المؤتمر الدولي الذي سيعقد بمشاركة اللجنة الوطنية لليونسكو في إيران عبر الانترنت.

وأكد ، أمين عام اللجنة الوطنية لليونسكو حجة الله أيوبي أن المعرض والمؤتمر الدولي الأول لطريق الحرير سيعقد في الفترة من 20 إلى 24يناير، وأضاف: " ان إيران مهد الفنون العظيمة خاصة الفنون المتعلقة بالكتابة وكانت اللجنة الوطنية الإيرانية استضافت الاجتماع الدولي السادس لطريق الحرير في العام الماضي.

وقال إن هذا المعرض الفني فكرة طرحتها اللجنة الوطنية لليونسكو العام الماضي مؤكدا ان الخط من الفنون التي تجسد الهوية الإيرانية.

انتهى** 1453