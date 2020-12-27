الفيلم الايراني "النرجس السكران" يفوز بجائزتين من مهرجان الهند الدولي

وفي ختام مهرجان الهند السينمائي الدولي، الذي أقيم مساء أمس 26 کانون الأول/دیسمبر، فاز هذا الفیلم السينمائي الدولي بجائزة أفضل موسيقى روائية طويلة للملحن "مجید درخشاني" و على جائزة لجنة التحكيم الخاصة للمخرج "جلال الدين دوري".

وهذا الفیلم للکاتب وللمخرج" سيد جلال الدين دوري" وإنتاج "عبد الله اسفندياري" أنتج في أواخر العام الماضي.لكن توقف عرضه بسبب تفشي كورونا وعرض عبر الإنترنت في صيف العام الجاري.

ویحکي الفيلم قصة حياة أربعة شعراء وملحنين معاصرين إلى جانب تاريخ الموسيقى الإيرانية بشكل رومانسي وشاعري.

وشارك في تمثیل هذا الفیلم سعید پورصمیمي، میترا حجار، مهدي پاکدل، هومن برق نورد، سیامك صفري، امیرحسین مدرس، متین ستوده، نكار عابدي، بهنام قرباني، مژكان اخلاقي، هستي فرحي و مهدي فرجوند.

إنتهى