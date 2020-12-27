إيران تصدر 1.2 مليار دولار من البضائع إلى أفغانستان في 8 أشهر

وبناء على إحصاءات الجمارك الإيرانية التي نشرت اليوم الاحد، فأن أكثر من 177.7 ألف طن من الحديد و قضبان الصلب بقيمة تجاوزت 72.6 مليون دولار تم تصديرها إلى أفغانستان في الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري (المنتهية في نوفمبر)، وبلغت قيمة كل طن نحو 408 دولار، وهو ما يمثل أكثر من 6 بالمئة من إجمالي الصادرات إلى افغانستان.

وكشفت الدراسات التي أجرتها غرفة التجارة في طهران أن تنوع صادرات إيران إلى أفغانستان أعلى بكثير من البلدان الأخرى، وأن 50 سلعة من الصادرات غير النفطية تصدر من إيران إلى أفغانستان والتي تمثل حوالي 59.6 في المائة.

قيمة صادرات الأسمنت الأبيض أكثر من 21 مليون دولار

وتظهر جداول الصادرات غير النفطية إلى أفغانستان للأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، أنه تم تصدير 798.1 ألف طن من الإسمنت الأبيض بقيمة 21.4 مليون دولار خلال هذه الفترة ، بمتوسط سعر 27 دولارا للطن.

تصدير 17 مليون دولار من الحديد والصلب

وتوضح فترة هذا التقرير تصدير 16.2 ألف طن من قطاعات الحديد والصلب إلى أفغانستان بقيمة 17.4 مليون دولار، وهو ما يوضح متوسط سعر الطن ألف و 74 دولارا، وحصة أكثر من واحد بالمائة من إجمالي الصادرات إلى هذا البلد.

تصدير أكثر من 9 الاف طن من منتجات الحديد والصلب

وبحسب الإحصائيات، فقد تم تصدير 9.4 ألف طن من منتجات الحديد والصلب إلى هذا البلد خلال الثمانية أشهر الأولى من العام الجاري بقيمة 7.8 مليون دولار، بمتوسط سعر 800 دولار للطن.

و كان المستشار التجاري للسفارة الأفغانية في إيران قد أعتبر مناجم أفغانستان بأنها فرصة فريدة لنشطاء صناعة التعدين الإيرانية للدخول في إنتاج المنتجات المعدنية في بلاده.

وقال "أحمد سعيد" أن الأرضية متاحة أمام الشركات الإيرانية لدخول أفغانستان لاستخراج ومعالجة المنتجات المعدنية المتوفرة بكثرة في هذا البلد.

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