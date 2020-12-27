ضبط نحو طنين من المخدرات في سيستان وبلوشستان

وقال اللواء أحمد طاهري اليوم الاحد لمراسل ارنا ، إن ضباط شرطة مكافحة المخدرات في سراوان وخاش تمكنت بدعم فني واستخباراتي من شرطة مكافحة المخدرات بالمحافظة من تحديد هوية واعتقال عدد من أعضاء عصابة تهريب كانوا يعتزمون نقل شحنتين كبيرتين من الأفيون من المدن المذكورة إلى وسط البلاد.

وأشار إلى أنه خلال هذه العملية تم القبض على اثنين من المهربين وضبط 647 كيلوغراماً من الافيون و كميات من الاسلحة كانت مخبأة في سيارتين.

وأشار اللواء طاهري إلى العملية الاخرى قامت شرطة مكافحة المخدرات في خاش الليلة الماضية و تمكنت خلالها من تحديد هوية اعضاء عصابة تهريب الأفيون الذين كانوا يقودون ثلاث سيارات بالقرب من قرية "نصرت أباد" في هذه المدينة.

وأضاف قائد شرطة سيستان وبلوشستان: "في هذه العملية ، ألقت شرطة مكافحة المخدرات القبض على ثلاثة مهربين و ضبطت طن و 205 كيلوغرامات من الأفيون ، إلى جانب ضبط كميات من الاسلحة.

وأشار إلى أنه تم العثور على إجمالي طن و 852 كيلوا و 803 غرامات من الأفيون ، مشيراً إلى أنه تم تقديم المتهمين الموقوفين إلى الجهات القضائية .

وتقع إيران في طريق ترانزيت المخدرات وتنفق سنويا الكثير من الأموال لمحاربتها .

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