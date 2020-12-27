لاول مرة في ايران؛ تصنيع توربين بقدرة 250 كيلوواط لتوليد الكهرباء بطاقة الرياح

وقال شب نورد انه وخلال الشهرين الاخيرين تم اضافة شبكة توزيع الكهرباء في البلاد بـ 119 محطة لانتاج الكهرباء بسعة اجمالية وصلت الى 2 ميغاواواط . مبينا ان مجموع توليد الكهرباء بطاقة الرياح وصل الى 55 ميغاواط بواسطة 4651 محطة رياحية .

واضاف مديرعام دائرة مشاريع الطاقة المتجددة في وزارة الطاقة الايرانية : ان ايران تمكنت ولاول مرة من تصنيع توربين بقدرة 250 كيلوواط لتوليد الكهرباء بطاقة الرياح.

يشار الى ان ايران تسعى إلى تحقيق مشاريع في مجال انتاج الطاقة في إطار جهود رامية إلى زيادة اعتمادها على مصادر الطاقة المتجددة نظرا لاحتوائها على تضاريس ملائمة لهذا النوع من الطاقة وفي ظل هذه السياسة، اتخذت خلال السنوات الماضية تدابير لزيادة قدرة انتاج الطاقة عبر مصادر مثل الرياح والطاقة الشمسية.

وأدى تشغيل محطات الطاقة المتجددة إلى انخفاض خسائر شبكات الكهرباء بمقدار 459 مليون كيلوواط في الساعة، ساهم في عدم انبعاث أكثر من 18 الف طن من الملوثات المحلية.

وهناك محطات قيد الإنشاء لانتاج 384 ميغاواط من الطاقة المتجددة وتشير الأرقام في هذا المجال إلى أن 44 بالمائة من محطات الطاقة المتجددة في البلاد تعمل بالطاقة الشمسية، و 34 بالمائة تعمل بطاقة الرياح و 12 بالمائة بالطاقة المائية الصغيرة و 2 بالمائة تعمل بواسطة إعادة التدوير الحراري .

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