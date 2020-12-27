تسجیل 119 حالة وفاة جدیدة بفیروس کورونا في إیران

واضافت سادات لاري في تصریحها الصحفي الیوم الأحد انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضیة تسجیل 5 الاف و 502 حالة جدیدة للاصابة بفیروس کورونا لیرتفع إجمالي عدد المصابین بالفیروس في البلاد الی ملیون و200 الف و465 شخصا من بينهم 5212 شخصا في وضع حرج.

واضافت، ان عدد المتعافین من الفیروس بلغ 951 الفا و 860 شخصا لغایة الان، ولکن للاسف توفي 119 شخصا اخر خلال الساعات الـ 24 الماضیة لیرتفع عدد المتوفین جراء الاصابة بالفیروس الی 54 الفا و 693 شخصا.

کما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة، ان سبعة ملايين و 407 الفا و 400 شخص خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بفیروس "کوفید 19" في انحاء البلاد حتی الان.

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