الجمارك الايرانية : التجارة الخارجية الايرانية تجاوزت سبعة مليارات دولار في غضون شهر واحد

واضاف لطيفي اليوم الاحد في تصريح صحفي ان حصة صادرات البلاد خلال شهر واحد بلغت ثلاثة مليارات و 644 مليون دولار بزيادة قدرها 634 مليون دولار عن مثيلتها من العام الماضي وبلغت الواردات ثلاثة مليارات و 726 مليون دولاربزيادة 434 مليون دولار.

وبين الناطق باسم مصلحة الجمارك الايرانية ان حجم التبادل التجاري بين ايران و دول العالم بلغ خلال الشهر الماضي (من 21 تشرين الثاني الى 20 كانون الاول) سبعة مليارات و 370 مليون دولار مسجلا زيادة بمقدار 17% عن الشهر الذي سبقه .

وتوقع هذا المسؤول، ان يتواصل المنحى التصاعدي للتجارة الخارجية الايرانية خلال الاشهر القادمة ايضا.

و قال ان الوجهات الرئيسية للصادرات الايرانية خلال الفترة المذكورة تشمل الصين بواقع 2 طن و468 الف طن، وبما يعادل مليار و76 مليون دولار و العراق، بواقع مليون و480 الف طن، وبما يعادل 568 مليون دولار و الامارات، بواقع مليون و503 الف طن، وبما يعادل 564 مليون دولار و تركيا، بواقع 323 الف طن، وبما يعادل 235 مليون دولار و افغانستان، بواقع 526 الف طن، وبما يعادل 199 مليون دولار.

يذكر ان حجم التبادل التجاري بلغ خلال الاشهر التسعة الماضية 110 ملايين طن وبما يعادل 52 مليار دولار؛ مضيفا ان حصة صادرات البلاد من ذلك سجّلت 58 مليونا و200 الف طن، وبقيمة 25 مليارا و100 مليون دولار.

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