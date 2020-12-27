عدد المتورطين في اغتيال الشهيد سليماني بلغ 48 امريكيا بين مخطط ومنفذ

وفي مؤتمر صحفي عقده بشأن الإجراءات القضائية والقانونية لمواجهة مرتكبي اغتيال الشهيد سليماني، نقل حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الأحد، عن السلطة القضائية، ان القضاء الايراني على اتصال مع 6 دول لمتابعة ملف الاغتيال .

وأكد إن إيران ستنتقم لدم الشهيد سليماني في الوقت المناسب، رغم انها وجهت حتى الان صفعات شعبية وعسكرية للأدارة الامريكية الإرهابية.

وفي شرحه لبرامج الاحتفال بذكرى استشهاد الفريق سليماني، قال أمير عبد اللهيان، إن أهم ما يميز هذه المراسم هي شعبيتها، وأضاف ان مؤسسة الشهيد سليماني والسيدة زينب سليماني بالنيابة عن عائلة الشهيد، كانت لهما أنشطة واسعة في هذا المجال.

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