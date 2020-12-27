رسام ايراني يفوز بجائزة مهرجان اندونيسيا الدولي للرسوم المتحركة

وافادت ارنا انه وبحسب المعلومات الواردة ، فقد شارك 374 رسام بـ 1496 اثر من 48 دولة في المهرجان الدولي الذي اقامته جمعية رسامي الرسوم المتحركة الإندونيسية ، وفي المرحلة الأولى ، تم اختيار 80 عملاً كمرشحين للجائزة.

وقد فاز الرسام الايراني " احمد رضا سهرابي " بجائزة الاولى لمهرجان اندونيسيا الدولي للرسوم المتحركة الذي اقيم تحت عنوان " لا للكذب " .

يذكر ان اعمال الرسام الايراني احمد رضا سهرابي تم نشرها في منشورات وكتالوجات المهرجانات العالمية المرموقة والمتميزة مثل أوميا الياباني ، وأيدين دوجان التركي ، وبينيلا البولندي ، وفانا ميزان التركي ، وألكالا الإسبانية ، ومازاتلان في المكسيك ، ونيلز بوجي الدنماركي.

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