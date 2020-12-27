٢٧‏/١٢‏/٢٠٢٠ ٣:٢١ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 84163560
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انطلاق الدورة الخامسة لمهرجان كيش الشعري بمشاركة محلية ودولية

انطلاق الدورة الخامسة لمهرجان كيش الشعري بمشاركة محلية ودولية

كيش / 27 كانون الاول / ديسمبر / ارنا – بدات اليوم الاحد، اعمال مهرجان كيش للشعر في دورته الخامسة، تحت عناوين : "جزيرة كيش الجميلة"، و"الخليج الفارسي"، و"ايران الجميلة"، و"ابطال ايران"؛ وبمشاركة محلية ودولية.

وقال امين المهرجان "مستشار نظامي" خلال كلمة الافتتاح، ان اللجنة المنظمة تسلّمت ما يزيد عن 670 اثرا ادبيا، في مختلف مجالات الشعر؛ مردفا ان 300 من هذه الاثار بلغت مرحلة التحكيم النهائي.

وحول المشاركة الدولية في هذا المهرجان، اوضح نظامي ان الادباء الاجانب قدموا اعمالهم بمختلف اللغات الفارسية والانجليزية والعربية والتركية والاردوية، وبما يشمل انواع الشعر (التقليدي والمنثور والمرسل والعمودي وادب الفكاهة).

وبحسب هذا المسؤول ايضا، فقد اختارت لجنة التحكيم 12 اثرا من بين الاثار المحلية، و3 من اجمالي الاثار الاجنبية المشاركة في مهرجان كيش الشعري، على ان يتم تكريم اصحابها عبر تقديمهم تمثال المهرجان وشهادة تقدير وجائزة نقدية.

انتهى ** ح ع

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