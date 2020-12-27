انطلاق الدورة الخامسة لمهرجان كيش الشعري بمشاركة محلية ودولية

وقال امين المهرجان "مستشار نظامي" خلال كلمة الافتتاح، ان اللجنة المنظمة تسلّمت ما يزيد عن 670 اثرا ادبيا، في مختلف مجالات الشعر؛ مردفا ان 300 من هذه الاثار بلغت مرحلة التحكيم النهائي.

وحول المشاركة الدولية في هذا المهرجان، اوضح نظامي ان الادباء الاجانب قدموا اعمالهم بمختلف اللغات الفارسية والانجليزية والعربية والتركية والاردوية، وبما يشمل انواع الشعر (التقليدي والمنثور والمرسل والعمودي وادب الفكاهة).

وبحسب هذا المسؤول ايضا، فقد اختارت لجنة التحكيم 12 اثرا من بين الاثار المحلية، و3 من اجمالي الاثار الاجنبية المشاركة في مهرجان كيش الشعري، على ان يتم تكريم اصحابها عبر تقديمهم تمثال المهرجان وشهادة تقدير وجائزة نقدية.

انتهى ** ح ع