وزيرة الإنتاج الدفاعي الباكستانية: أميركا تنتهك حقوق الإنسان بفرضها الحظر على الشعوب

وعلى هامش افتتاح المعبر الحدودي الرسمي الثاني بين إيران وباكستان الذي جرى بحضورها وحضور وزير الطرق والتنمية الحضرية الإيراني، محمد إسلامي، الأسبوع الماضي، أكدت السيدة زبيدة جلال خان في حوار مع مراسل إرنا على ضرورة تعزيز العلاقات الثنائية مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية وتسخير الإمكانيات المتاحة في وزارة الإنتاج الدفاعي الباكستاني لتعزيز التعاون الشامل مع إيران لا سيما في مجال إدارة المناطق الحدودية، والمجال الدفاعي، والإقتصادي وذلك من منطلق القواسم المشتركة بين البلدين الجارين والصديقين.

واستنكرت استمرار الحظر غير القانوني والإرهاب الاقتصادي الأميركي ضد الشعب الإيراني، خاصة في ظل الظروف الناجمة عن تفشي فيروس كورونا، مشيدة في الوقت ذاته بمواصلة عملية التنمية والتقدم في إيران على الرغم من ظروف الحظر الجائر وفسرت ذلك بأنه يرمز الى المعنويات القوية وروح المقاومة لدى أبناء الشعب الإيراني.

وصرحت، ان "إيران وشعبها نموذج للدول الأخرى في الاعتماد على الذات والمقاومة".

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