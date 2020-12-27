مسؤول : تعاون ايراني اذربيحاني لانجاز مشاريع الطاقة شمال غربي البلاد

وفي تصريح للصحفيين اليوم الاحد، اشار "غفار زادة" الى اللقاءات التي جرت عبر الفيديو كونفرانس الاسبوع الماضي في نخجوان، بين الهيئة الايرانية بعضوية ممثلين عن وزارتي الخارجية والطاقة ومنظمة الحماية عن البيئة وشركة الام المختصة بالموارد المائية في ايران، ومسؤولين في جمهورية اذربيجان.

وبيّن، ان الجانبين استعرضا الجوانب المختلفة لمشروعي السد ومحطة الطاقة في منطقتي خدا افرين وقيز قلعة سي، وتوصلا الى اتفاق بدوي حول انجازهما بعد تاييد كبار المسؤولين وبمشاركة البلدين.

كما تطرق هذا المسؤول في محافظة اذربايجان الشرقية، الى الاجتماع الاخير الذي جمع وزير الطاقة الايراني ومساعد رئيس الوزراء الاذربيجاني، حيث اكد الخبراء الفنيون من كلا البلدين على اكمال مشروع السد ومحطة الطاقة في منطقتي خدا افرين وقيز قلعة سي ايضا.

كما اتفق الجانبان، بحسب تصريحات غفار زادة، على صيانة الجسور الاثرية اسفل سد خدا افرين التي تشكل جزءا من التراث المشترك لايران واذربيجان.

واوضح، ان الهدف من انشاء سد خدا افرين على بعد 196 كم من نهر ارس، هو تخزين واحتواء المياه الناجمة عن فيضانات هذا النهر وري ما يبلغ 74 الف هكتار من الاراضي الواقعة اسفل النهر في محافظتي اذربايجان الشرقية واردبيل، فضلا عن انتاج الطاقة الكهربائية بسعة 550 كيلوواط ساعة سنويا؛ مبينا انه تم لحد الان انجاز 93 بالمئة من هذا المشروع.

انتهى ** ح ع