العثور على 12 جثة بنهاية البحث عن المفقودين اثر الانهيار الثلجي شمالي طهران

وفي تصریح للصحفیین الیوم الاحد، قدم "فتحي" شرحا حول العاصفة الثلجية وحادث الانهيار الثلجي في مرتفعات شمال طهران يوم الجمعة 25 /12/ 2020؛ مما اسفر عن مصرع 12 متسلق جبال.

وقال المسؤول في الهلال الاحمر الايرانية : انه فور وقوع الحادث، توجهت فرق الانقاذ والاغاثة الى المناطق المعلن عنها وباشرت في علميات البحث عن المفقودين على مدى 3 ايام متتالية؛ لتنتهي عند الساعة الثالثة و30 دقيقة من عصر اليوم الاحد بعد العثور على 12 جثة لضحايا هذا الحادث.

واضاف فتحي، ان اجمالي عدد الناجين من حادث الانهيار الثلجي الاخير في مرتفعات العاصمة، بلغ 14 شخصا، فضلا عن عودة المتسلقين الذين تقدمت اسرهم بالبلاغ عن اختفائهم اثر هذا الحادث.

انتهى ** ح ع