٢٧‏/١٢‏/٢٠٢٠ ٧:٤٠ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 84163824
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الهلال الاحمر الايرانية :

العثور على 12 جثة بنهاية البحث عن المفقودين اثر الانهيار الثلجي شمالي طهران

العثور على 12 جثة بنهاية البحث عن المفقودين اثر الانهيار الثلجي شمالي طهران

طهران / 27 كانون الاول / ديسمبر / ارنا – اعلن المدير التنفيذي لجمعية الهلال الاحمر الايرانية في طهران "شاهين فتحي"، العثور على جثتين اخريين خلال البحث عن المفقودين اثر حادث الانهيار الثلجي في مرتفعات العاصمة (منطقة شميرانات)، ليرتفع عدد المتوفين في هذا الحادث الى 12 شخصا بنهاية عمليات البحث اليوم.

وفي تصریح للصحفیین الیوم الاحد، قدم "فتحي" شرحا حول العاصفة الثلجية وحادث الانهيار الثلجي في مرتفعات شمال طهران يوم الجمعة 25 /12/ 2020؛ مما اسفر عن مصرع 12 متسلق جبال.

وقال المسؤول في الهلال الاحمر الايرانية : انه فور وقوع الحادث، توجهت فرق الانقاذ والاغاثة الى المناطق المعلن عنها وباشرت في علميات البحث عن المفقودين على مدى 3 ايام متتالية؛ لتنتهي عند الساعة الثالثة و30 دقيقة من عصر اليوم الاحد بعد العثور على 12 جثة لضحايا هذا الحادث.

واضاف فتحي، ان اجمالي عدد الناجين من حادث الانهيار الثلجي الاخير في مرتفعات العاصمة، بلغ 14 شخصا، فضلا عن عودة المتسلقين الذين تقدمت اسرهم بالبلاغ عن اختفائهم اثر هذا الحادث. 

انتهى ** ح ع

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