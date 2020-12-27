زلزال بقوة 4 ريختر يضرب ضواحي خوزستان جنوب غربي البلاد

وحدد مركز رصد الزلازل بجامعة طهران (العاصمة)، الحادث عند الساعة 19:29 من مساء اليوم الاحد، وفي عمق 14 كم من سطح الارض.

وبحسب المصدر نفسه، فقد وقعت الهزة الارضية بقوة 4 ريختر في خوزستان اليوم، على بعد 10 كم من مدينة هفتكل و28 كم من مدينة رامهرمز و29 كم من ميداوود.

وفي سياق متصل، اوعزت دائرة الطوارئ العامة لمحافظة خوزستان، الى الاجهزة الاغاثية والعمليالت في كل من مدينة ايذة وباغ ملك وهفتكل ورامهرمز ومسجد سليمان، ان تدخل حالة التاهب للوقاية من اية اضرار ناجمة عن الهزة الارضية اليوم.

هذا، ولم ترد لحد الان اية تقارير بشان الخسائر المحتملة الناجمة عن هذا الحادث.

انتهى ** ح ع