٢٧‏/١٢‏/٢٠٢٠ ٨:١٦ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 84163860
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زلزال بقوة 4 ريختر يضرب ضواحي خوزستان جنوب غربي البلاد

زلزال بقوة 4 ريختر يضرب ضواحي خوزستان جنوب غربي البلاد

اهواز / 27 كانون الاول / ديسمبر / ارنا – تعرضت مدينة هفتكل بمحافظة خوزستان (جنوب غرب)، اليوم الاحد، الى هزة ارضية بقوة 4 درجات على مقياس ريختر.

وحدد مركز رصد الزلازل بجامعة طهران (العاصمة)، الحادث عند الساعة 19:29 من مساء اليوم الاحد، وفي عمق 14 كم من سطح الارض.

وبحسب المصدر نفسه، فقد وقعت الهزة الارضية بقوة 4 ريختر في خوزستان اليوم، على بعد 10 كم من مدينة هفتكل و28 كم من مدينة رامهرمز و29 كم من ميداوود.

وفي سياق متصل، اوعزت دائرة الطوارئ العامة لمحافظة خوزستان، الى الاجهزة الاغاثية والعمليالت في كل من مدينة ايذة وباغ ملك وهفتكل ورامهرمز ومسجد سليمان، ان تدخل حالة التاهب للوقاية من اية اضرار ناجمة عن الهزة الارضية اليوم. 

هذا، ولم ترد لحد الان اية تقارير بشان الخسائر المحتملة الناجمة عن هذا الحادث.

انتهى ** ح ع

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