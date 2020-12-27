استمرار صادرات السلع غير النفطية الايرانية الى العراق عبر منفذ جذابة

وقال حميد سيلاوي في تصريح ادلى به لمراسل وكالة الجمهورية الاسلامية للانباء "ارنا" الاحد: ان صادرات السلع الى العراق عبر منفذ جذابة التجاري الواقع على بعد 110 كم شمال غرب مركز المحافظة اهواز يجري بصورة يومية من الساعة السابعة صباحا حتى السادسة عصرا بالتوقيت المحلي (الثالثة والنصف فجرا حتى الثانية والنصف بعد الظهر بتوقيت غرينتش) ما عدا ايام العطل الرسمية ولم تحدث اي عرقلة في عملية الصادرات.

واشار الى وجود قيود على عبور المسافرين من جانب العراق في الحدود البرية واضاف: انه منذ نحو عام توقف ايفاد الزوار الى العتبات المقدسة في العراق بسبب الاخطار الناجمة من تفشي فيروس كورونا... كما لم يتم ايفاد اي زائر ايراني خلال مراسم زيارة الاربعين الى العراق في ظل الاتفاق بين البلدين من اجل الوقاية من هذا المرض.

واوضح بان المفاوضات جارية مع الجانب العراقي للحفاظ على انشطة حدود جذابة التجارية واضاف: ان صادرات السلع عبر حدود جذابة اصبحت اكثر تنظيما وانسابية منذ اعادة فتحها من جديد.

واضاف سيلاوي: ان ما بين 300 الى 450 شاحنة حاملة لسلع الصادرات تعبر من حدود جذابة الى العراق يوميا.

ومن اهم سلع الصادرات الى العراق؛ الفواكه والالبان والمواد الانشائية وبعض السلع المنزلية.

كما ان صادرات السلع غير النفطية مستمرة عبر منفذ شلمجة التجاري الواقع على بعد 15 كم غرب مدينة خرمشهر وفي نطاق منطقة اروند الحرة.

*السماح للمرضى العراقيين بمراجعة المراكز الطبية في خوزستان

وفي جانب اخر من تصريحه قال حاكم مدينة دشت آزادكان: ان المرضى العراقيين مسموح لهم بالدخول الى البلاد عبر منفذ جذابة لمراجعة المراكز الطبية في محافظة خوزستان.

واضاف سيلاوي: انه لا مانع من دخول المرضى العراقيين للمعالجة في المستشفيات وكذلك للذين لهم صلات اسرية مع المواطنين الايرانيين، عبر منفذ جذابة مع الالتزام الكامل بالضوابط والبروتوكولات الجمركية والتوصيات الصحية والحجر الصحي.

وقال: ان دخول السياح والزوار العراقيين الى البلاد عبر منفذ جذابة مازال ممنوعا وفقا للاتفاق بين مسؤولي البلدين.

انتهى ** 2342