لجنة المادة 90 بالبرلمان الايراني تدرس لائحة الموازنة العامة

وقال خضريان في تصريح له مساء الاحد: انه خلال اجتماع اللجنة تمت دراسة وتحليل اوضاع الموازنة في العام الجاري واداء منظمة التخطيط والميزانية فيه كما تم تقديم تقرير اللجنة الاقتصادية والتقنية والاعمارية حول موازنة البلاد للعام القادم.

واضاف: انه وبعد قراءة تقرير اللجنة الاقتصادية والتقنية والاعمارية حول تحليل الموازنة العامة للعام القادم والاستماع الى وجهات نظر نواب اللجنة تمت المصادقة على الخطوط العامة للتقرير.

وتابع خضريان: انه نظرا لاهمية الموازنة العامة فقد تقرر ان يتم سريعا اعداد التقرير النهائي حول هذا الموضوع لتقديمه الى هيئة رئاسة مجلس الشورى.

يذكر ان الحكومة قدمت قبل نحو شهر لائحة الموازنة العامة للبلاد للعام القادم الى مجلس الشورى الاسلامي الذي يقوم بدراسته وابداء رايه فيه والتوصية باجراء التعديلات اللازمة عليه من قبل الحكومة ان اقتضت الحاجة ليتم اعدادها من ثم للمناقشة النهائية والتصويت بشانها.

انتهى ** 2342