ضبط اكثر من 11طنا من المخدرات في محافظة بوشهر

واضاف تركمان منش اليوم الاثنين، : تم ضبط هذه الكمية من المخدرات في عمليات مشتركة لقوات دائرة الإستخبارات العامة، وشرطة مكافحة المخدرات والقوات البحرية التابعة للحرس الثوري وفيلق الإمام الصادق ع بمحافظة بوشهر ومحافظتي فارس وهرمزكان كانت معظمها الأفيون والحشيش.

واوضح تركمان منش: في الاشهر التسعة الاخيرة، تم تدمير 30 عصابة مخدرات وتم اعتقال 2 الف و348 شخص على صلة بجرائم المخدرات وتسليمهم الى القضاء.

وقال تركمان منش: خلال هذه العمليات، تمت مصادرة 134 مركبة، من بينها سيارات ودراجات نارية وقوارب.

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