٢٨‏/١٢‏/٢٠٢٠ ٩:٤٧ ص
رقم الصحفي: 3089
رمز الخبر: 84164092
٠ Persons

سمات

ضبط اكثر من 11طنا من المخدرات في محافظة بوشهر

ضبط اكثر من 11طنا من المخدرات في محافظة بوشهر

بوشهر/28كانون الأول/ديسمبر/ارنا- أعلن سكرتير مجلس تنسيق مكافحة المخدرات في محافظة بوشهر(جنوبي البلاد) "أرسطو تركمان منش" عن ضبط 11 طنًا و 27 كيلوغرامًا من المخدرات المختلفة و3 الف من حبوب الهلوسة في هذه المحافظة خلال التسعة اشهر الاخيرة.

واضاف تركمان منش اليوم الاثنين، : تم ضبط هذه الكمية من المخدرات في عمليات مشتركة لقوات دائرة الإستخبارات العامة، وشرطة مكافحة المخدرات والقوات البحرية التابعة للحرس الثوري وفيلق الإمام الصادق ع بمحافظة بوشهر ومحافظتي فارس وهرمزكان كانت معظمها الأفيون والحشيش.

واوضح تركمان منش: في الاشهر التسعة الاخيرة، تم تدمير 30 عصابة مخدرات وتم اعتقال 2 الف و348 شخص على صلة بجرائم المخدرات وتسليمهم الى القضاء.

وقال تركمان منش: خلال هذه العمليات، تمت مصادرة 134 مركبة، من بينها سيارات ودراجات نارية وقوارب.

انتهى**3276

سمات

تعليقك

You are replying to: .
2 + 13 =