التبادل التجاري عبرمنافذ محافظة سيستان وبلوشستان يتخطى 1.5 مليون طن خلال تسعة اشهر

واضاف كرد اليوم الاثنين لارنا ان معظم الصادرات عبر منفذي ميلك وميرجاوة كان الى كل من افغانستان وباكستان حيث بلغت مليون و29 الف و 548 طن وشملت مواد البناء والمشتقات النفطية والغاز السائل والمواد الغذائية .

وبين المدير العام للطرق والنقل البري في محافظة سيستان وبلوشستان : انه خلال الشهور التسعة الاخيرة من العام الحالي تم ترانزيت 444 الف 908 طن من السلع والبضائع عبر منافذ المحافظة.

وقال ايضا ان مجموع حجم التبادل التجاري عبر حدودي ميلك وميرجاوه التابعتان للمحافظة بلغ منذ بداية العام الحالي ( بدأ 21 مارس 2020) مليون و 523 الف طن .

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