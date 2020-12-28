بدء فعاليات المؤتمر الدولي للنفط والغاز والبتروكيماويات في بوشهر

وقال الامين التنفيذي للمؤتمر الدولي للنفط والغاز والبتروكيماويات "علي رنجبر" : يشارك في المؤتمر العلمي الذي يستمر اعماله يومين بشكل افتراضي بسبب انتشار كورونا ، 180 مقال علمي من إيران والهند والعراق وفرنسا وغانا و رومانيا وكندا والنمسا ونيجيريا وإنجلترا واسكتلندا واليابان وألمانيا وماليزيا وكازاخستان.

وأضاف رنجبر :سيتم فهرسة المقالات المقبولة في المؤتمر في قاعدة بيانات الاستشهادات العلمية بالعالم الإسلامي وكذلك في" سيفيليكا ".

واكد ان 80 عضوا باللجنة العلمية للمؤتمر من بينهم خبراء أكاديميون وصناعيون من إيران والهند وماليزيا وبريطانيا والنمسا واسكتلندا وكندا والإمارات وكازاخستان وعمان وسنغافورة وقطر والولايات المتحدة وباكستان والنرويج سيقيمون المقالات في المؤتمر.

وتابع عضو هيئة التدريس بجامعة الخليج الفارسي: كما سيقدم 15 شخصا من اسكتلندا والنمسا والهند وكازاخستان وماليزيا وعمانفي المؤتمر خطابات حول إنجازاتهم العلمية في مجالات هندسة البترول والهندسة الكيميائية وتكرير النفط والغاز والبتروكيماويات والطاقة وعرض البيئة.

وصرح رنجبر ان جامعة دراسات البترول والطاقة (UPES) الهندية هي الشريكة الرئيسية لجامعة الخليج الفارسي في تنظيم هذا الحدث الدولي.

وأضاف رنجبر ان جامعات أمير كبير للتكنولوجيا وأصفهان للتكنولوجيا، والجمعية الإيرانية للهندسة الكيميائية، ومركز أبحاث تكنولوجيا الاغشیة المتقدمة في ماليزيا ، ومعهد راجيف غاندي لتكنولوجيا البترول في الهند، وشركة ليان وشركة كافان فوروزان، دعمت ايران في تنظيم المؤتمر.

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