الخارجية الايرانية : الهجوم على المباني الدبلوماسية والسكنية مرفوضة تماما

واشار خطيب زاده في مؤتمره الصحفي الاسبوعي الى المتغيرات السياسية خلال الاسبوع الماضي واضاف : افتتح أمس المؤتمر الرابع حول تاريخ العلاقات الخارجية الإيرانية بخطاب لوزير الخارجية محمدجواد ظريف ركز على العلاقات بين إيران مع الدول الآسيوية.
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طهران/ 28 كانون الثاني / ديسمبر/ ارنا – اعتبر المتحدث الرسمي باسم الخارجية الايرانية "سعيد خطيب زاده" ان الهجمات على المباني الدبلوماسية والسكنية مرفوضة تماما، قائلا: نحن لا نسعى لخلق التوتر، لكن ندافع عن مصالح إيران الوطنية بكل قوة وقد وجهت رسالة مفادها أن واشنطن هي المسؤولة عن أي عمل يحدث.
واشار خطيب زاده في مؤتمره الصحفي الاسبوعي الى المتغيرات السياسية خلال الاسبوع الماضي واضاف : افتتح أمس المؤتمر الرابع حول تاريخ العلاقات الخارجية الإيرانية بخطاب لوزير الخارجية محمدجواد ظريف ركز على العلاقات بين إيران مع الدول الآسيوية.
يتبع ...
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