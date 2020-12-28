الخارجية الايرانية : الهجوم على المباني الدبلوماسية والسكنية مرفوضة تماما

طهران/27 كانون الأول/ديسمبر/إرنا- أكد الأمين العام لمجمع التقريب بين المذاهب الإسلامية، حجة الإسلام حميد شهرياري، ان الدور الذي لعبه الفريق الشهيد الحاج قاسم سليماني في محاربة الإرهاب في المنطقة لا يخفى على أحد وهو بطل تحرير المسلمين من براثن إرهاب داعش.