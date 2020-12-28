فيفا يدعو ايرانية للاشراف على منافسات كرة القدم في طوكيو

وبحسب وكالة ارنا ، فقد تم تأجيل الألعاب الأولمبية في نسختها الـ 32 التي تعد أرقى وأكبر حدث رياضي في العالم ، لمدة عام بسبب تفشي فيروس كورونا،لتقام البطولة في الفترة من 23 يوليو إلى 8 أغسطس 2021 ،في عاصمة اليابان طوكيو.

وبعث الاتحاد الدولي لكرة القدم رسالة إلى "بريا شهرياري" للاشراف على البطولة الدولية لكرة القدم والكرة الخماسية وكرة القدم الشاطئية في اولمبياد طوكيو.

وتتمتع "بريا شهرياري" بسجل حافل بالإشراف على دورة الألعاب الأولمبية العالمية للشباب 2018 في الأرجنتين ، وكأس العالم لكرة القدم الشاطئية في بارا غواي، ونهائي كأس آسيا لكرة القدم للسيدات في الأردن ، ودورة الألعاب الداخلية في تركمانستان ، ودورة الألعاب الآسيوية في جاكرتا ، والعديد من المسابقات الأخرى.

يذكر ان رئيسة لجنة كرة القدم الشاطئية في إيران "بريا شهرياري"، قد اختيرت من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم كمشرفة على نهائيات كأس العالم للكرة الشاطئية لعام 2019 التي بدأت في 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2019في باراغواي لتكون أول امرأة تشرف عى مباريات البطولة العالمية لكرة القدم الشاطئية.

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