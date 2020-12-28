وزير الثقافة: لنجعل الأربعين مظلة وئام وتماسك

وفي حفل ختام جائزة الأربعين الدولية السادسة اليوم (الاثنين)، قدم صالحي احر التعازي بمناسبة ذكرى استشهاد سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء (سلام الله عليها) وأشار إلى الأبعاد المختلفة لمراسم زيارة الأربعين وقال: زيارة الأربعين لها أجواءها الخاصة ونطاقها الواسع.

وأضاف، ان مراسم زيارة الأربعين تخاطب الجسد والروح والمعتقدات والإيمان بالإضافة الى العواطف والمشاعر.

ونوه وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي إلى اقامة جائزة الأربعين العالمية لستة اعوام، مضيفا أن عدد الفنانين الحاضرين في المهرجان يتزايد كل عام.

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