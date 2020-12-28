٢٨‏/١٢‏/٢٠٢٠ ٣:٣٠ م
رقم الصحفي: 2463
رمز الخبر: 84164859
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وزير الثقافة: لنجعل الأربعين مظلة وئام وتماسك

وزير الثقافة: لنجعل الأربعين مظلة وئام وتماسك

طهران/28 كانون الأول/ديسمبر/إرنا- وصف وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي، سيد عباس صالحي، مراسم زيارة الأربعين بأنها ساحة للوحدة والتقارب والتعايش الاجتماعي والتفاعل الإنساني، وأكد ضرورة تحويل زيارة الأربعين إلى مظلة وئام وتضامن.

وفي حفل ختام جائزة الأربعين الدولية السادسة اليوم (الاثنين)، قدم صالحي احر التعازي بمناسبة ذكرى استشهاد سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء (سلام الله عليها) وأشار إلى الأبعاد المختلفة لمراسم زيارة الأربعين وقال: زيارة الأربعين لها أجواءها الخاصة ونطاقها الواسع.

وأضاف، ان مراسم زيارة الأربعين تخاطب الجسد والروح والمعتقدات والإيمان بالإضافة الى العواطف والمشاعر.

ونوه وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي إلى اقامة جائزة الأربعين العالمية لستة اعوام، مضيفا أن عدد الفنانين الحاضرين في المهرجان يتزايد كل عام.

انتهى**أ م د

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