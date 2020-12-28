إيران تصدر ما قيمته نحو 100 مليون دولار من الحديد والصلب الى الإمارات

ووفقا لإحصاءات الجمارك، تم تصدير أكثر من 81 ألف طن من منتجات الحديد أو الفولاذ المسطح غير المخلوط على الساخن والمدرفل (يقل سمكه عن ثلاثة ملليمترات) بقيمة 33.4 مليون دولار إلى الإمارات في الأشهر الثمانية الأولى من هذا العام.

ويبلغ متوسط ​​قيمة الطن الواحد من الحديد أو الصلب المصدر إلى الإمارات 412 دولارا، أي 5.3 في المائة من إجمالي الصادرات الإيرانية إلى هذه الدولة.

وذكرت غرفة تجارة طهران في تقريرها أن قيمة الصادرات غير النفطية إلى الإمارات بلغت نحو 665 مليون دولار خلال الفترة المذكورة.

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