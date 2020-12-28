حجة الاسلام رئيسي : التماسك بين السلطات الثلاث ستراتيجية اساسية في البلاد اليوم

واشار "حجة الاسلام رئيسي" في ختام اجتماع رؤساء السطات الثلاث الذي عقد بمقر البرلمان اليوم الاثنين، اشار الى ذكرى استشهاد سيدة نساء العالمين "فاطمة الزهراء (سلام الله عليها)؛ معزيا بهذه المناسبة، ومؤكدا ان الشعب الايراني تعلم الوعي والبصيرة في مدرسة الزهراء (س)؛ كما اشاد بدور الشعب في تعزيز الامن ومواجهة الفتن التي تحوم بالبلاد.

كما نوه الى ضرورة حل المشاكل الاقتصادية ومكافحة فيروس كورونا؛ مبينا انهما من اهم المشاكل التي يعاني منها الشعب اليوم، وداعيا الى تظافر الجهود من قبل كافة الجهات والمسؤولين لمعالجة هذين الهاجسين في البلاد.

واردف قائلا : نحن على ثقة بقدراتنا في تحقيق النجاح على هذا الصعيد؛ الامر الذي تعلمناه من الشهيد سليماني وسائر شهدائنا الابرار.

وتابع : ان الجمهورية الاسلامية الايرانية، لديها من الطاقات ما يمكنها التغلب على جميع المشاكل بما في ذلك المضي بحزم نحو افشال الحظر الراهن؛ الامر الذي علمنا اياه الشهداء الابرار والمجاهدون عملانيا وليس من خلال التصريحات فقط.

كما نوه رئيس القضاء الايراني، الى ان "المباحثات بين رؤساء السلطات الثلاث اليوم تركزت على ضرورة تحقيق الاهداف التي رسمها سماحة قائد الثورة الاسلامية، والذي انار بها الطريق امامنا حقا".

انتهى ** ح ع