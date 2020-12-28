ظريف : ايران مستعدة لتوسيع العلاقات مع ارمينيا

واعرب "ظريف" عن اسفه للحرب الاخيرة، كما تضامنه مع اسر الضحايا الذين سقطوا في هذه الحرب؛ منوها بموقف الجمهورية الاسلامية الايرانية الثابت بشان عدم امكانية تغيير الحدود الدولية وحساسية طهران في هذا الخصوص.

كما وصف وزير الخارجية الايراني، نهاية هذا الصراع، بانه يمهد لتعاون متعدد الاطراف داخل المنطقة؛ معربا عن ارتياحه لتعزيز التعاون الاقتصادي بين اصحاب القطاع الخاص في كلا البلدين، ومؤكدا على استعداد ايران لتوسيع العلاقات خلال المرحلة الجديدة مع ارمينيا.

وافادت الخارجية الايرانية، ان ظريف وايفازيان استعرضا خلال اتصالهما الهاتفي اليوم، اخر التطورات في ارمينيا والمنطقة الى جانب التعاون الثنائي بين طهران ويريفان.

انتهى ** ح ع