٢٨‏/١٢‏/٢٠٢٠ ٩:٠٥ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 84165204
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ظريف : ايران مستعدة لتوسيع العلاقات مع ارمينيا

ظريف : ايران مستعدة لتوسيع العلاقات مع ارمينيا

طهران / 28 كانون الاول/ ديسمبر / ارنا -قال وزير الخارجية "محمد جواد ظريف"، في مباحثاته الهاتفية اليوم مع نظيره الارميني "ارا ايفازيان" : ان طهران مستعدة خلال المرحلة الجديدة، لتوسيع علاقاتها مع يريفان.

واعرب "ظريف" عن اسفه للحرب الاخيرة، كما تضامنه مع اسر الضحايا الذين سقطوا في هذه الحرب؛ منوها بموقف الجمهورية الاسلامية الايرانية الثابت بشان عدم امكانية تغيير الحدود الدولية وحساسية طهران في هذا الخصوص.

كما وصف وزير الخارجية الايراني، نهاية هذا الصراع، بانه يمهد لتعاون متعدد الاطراف داخل المنطقة؛ معربا عن ارتياحه لتعزيز التعاون الاقتصادي بين اصحاب القطاع الخاص في كلا البلدين، ومؤكدا على استعداد ايران لتوسيع العلاقات خلال المرحلة الجديدة مع ارمينيا.

وافادت الخارجية الايرانية، ان ظريف وايفازيان استعرضا خلال اتصالهما الهاتفي اليوم، اخر التطورات في ارمينيا والمنطقة الى جانب التعاون الثنائي بين طهران ويريفان.

انتهى ** ح ع

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