إيران تحتل المرتبة 17 في إنتاج الزهور والنباتات في العالم

وتستقطب حدائق الزهور في محلات، السياح في جميع فصول السنة ليقتنوا أجمل الهدايا التذكارية من هذه المدينة من أنواع أزهار الزينة والنباتات المنزلية.

وتشير الإحصائيات، الى أن إيران صدرت في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام فقط ما يزيد عن ألفين و356 طنا من انواع الزهور والنباتات ما تعادل قيمتة 5 ملايين و333 ألفا و660 دولارا، مما يدل على أن هناك اقبال كبير على الزهور والنباتات الإيرانية.

ويعد كل من العراق وفيتنام وأذربيجان من بين الدول التي تستورد الزهور والنباتات من إيران.

وتجدر الإشارة إلى أن إيران تحتل المركز السابع عشر في إنتاج الزهور والنباتات في العالم، فيما تحتل المرتبة 107 في الصادرات مما يؤكد ضرورة مضاعفة الاهتمام بصناعة سياحة الزهور في البلاد.

وتتمتع إيران الجميلة بمكانة خاصة لتصبح مركزا سياحيا رئيسيا نظرا لموقعها الجغرافي المتميز وتنوعها المناخي وتاريخها العريق وحضارتها الفريدة والكثير من مميزاتها الثقافية الأخرى.

انتهى**أ م د