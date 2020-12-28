مسؤول: انخفاض وفيات كورونا في طهران بنسبة 69 بالمائة

وقال علي رضا زالي في تصريح له اليوم الاثنين: ان الاحصائيات تشير الى ان الوفيات الناجمة عن مرض كورونا انخفضت في العاصمة طهران بنسبة 69 بالمائة والرقود في غرف العناية المركزة بالمستشفيات بنسبة 37 بالمائة خلال الشهرين الاخيرين مقارنة مع الشهرين اللذين سبقهما.

واضاف: ان عدد سائر الراقدين في المستشفيات بسبب الاصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) انخفض ايضا خلال الفترة المذكورة بنسبة 57 بالمائة.

واعتبر ظروف تفشي فيروس كورونا في العاصمة طهران بانها غير مستقرة، محذرا من التهاون في الالتزام بالتوصيات الصحية لان من شان ذلك ان يزيد عدد الاصابات والوفيات بسبب كورونا.

واشار الى ان عدد الراقدين الجدد في مستشفيات طهران بلغ خلال الساعات الـ 24 الماضية 290 حالة من ضمنهم 108 في غرف العناية المركزة واضاف: ان اجمالي عدد الراقدين في مستشفيات طهران بسبب هذا المرض يبلغ الان 2332 مريضا من ضمنهم 932 في غرف العناية المركزة.

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